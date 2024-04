emptyは4月22日、スパイク・チュンソフトから発売中の「風来のシレン」シリーズ最新作『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』の発売を祝して「風来のシレン展」を実施すると発表。開催場所はコトブキヤ秋葉原館 5F イベントスペースで、期間は2024年4月27日~5月12日となる。

「風来のシレン」シリーズ歴代のキャラクターデザインを担当する長谷川薫氏の新規描き下しイラストを使用したグッズを始めさまざまなグッズを販売。描き下ろしイラストを使用したTシャツにトートバッグ、豆皿にまさかの!? インパクト抜群の店主Tシャツを用意している。

そのほかにもギタンの巾着や大型地雷のクッション、カレーにお米と升のセットなどバラエティ豊かなアイテムも。アクリルフィギュアはキャラクターとモンスターと種類が多数あるのでついつい集めたくなるだろう。

会場でしか手に入らない特典も用意。1会計2000円を購入毎に、「千社札ステッカー」全4種をランダムで1枚プレゼント。

※種類は選べません。特典はなくなり次第終了となります。

ほかにも歴代の「風来のシレン」シリーズを振り返るアーカイブに設定資料の展示や長谷川薫氏のライブドローイングも複数回にわたって実施する。ぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。

また期間中に会場となるコトブキヤ秋葉原館において、横8m×縦3.5mの屋外⼤型LEDビジョン「コトブキヤビジョン・アキバ」に『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』映像を放映するので、要チェックだ。

【開催概要】

催事名:風来のシレン展

開催場所:コトブキヤ秋葉原館 5F イベントスペース

開催期間:2024年4月27日~5月12日

開場時間:12時~20時

※2024年5月7日~5月10日は16時~20時

住所:東京都千代区外神田1丁目88 岡嶋ビル

JR秋葉原駅:徒歩3分

電話番号:03-5298-6300

入場:無料 ※当日の混雑状況により整理券配布の可能性があります。

【ライブドローイング】

開催場所:同上

開催日時:2024年4月29日、5月3日

第1部:12時50分集合、13時00分開始~13時30分頃

第2部:13時50分集合、14時00分開始~14時30分頃

入場方法:コトブキヤ秋葉原館1F入口前にて入場整理券配布

開催当日11時から11時10分までに並んだ人に第1部・第2部をあわせてランダムで配布。第1部・第2部は選択不可。

※先着順配布ではございません。

※定員を超えた場合は抽選となります。

※整理券の取得はお一人様1枚までとなります。

※整理券配布後席数に余裕がある場合は、開店後より5階イベントフロアにて参加券を継続配布予定です。すでに整理券をお持ちの方も、お席に余裕がある場合は別時間帯の整理券も取得いただけます。

※状況によっては参加方法を急遽変更する場合もございます。

※変更がある場合は、あらためて店舗X(旧Twitter)で告知いたします。

コトブキヤ秋葉原館X(@Kotobukiya_akb)

『販売に関する注意事項』

・表記価格はすべて税込み金額です。

・画像はイメージです。実際のものと異なる場合がございます。

・混雑時や荒天時など、安全が確保できないと判断した場合、列の形成を入時停止および中止、列を解消することがあります。

・購入可能数につきましては当日の状況により変更させていただく場合がございます。

・グッズ・特典の数には限りがございます。売り切れの際はご了承ください。

・お買い求めいただいた商品・数量・釣銭などは、必ずその場でご確認ください。

・お客様都合による、返品・交換は致しかねますので、ご注意ください。

・すべての内容に関して予告なく変更や中止となる場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

ジャンル:ダンジョンRPG

販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2024年1月25日)

価格:6985円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.