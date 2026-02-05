スパイク・チュンソフトは2月5日、iOS／Android版「不思議のダンジョン 風来のシレン6plus」を急きょ発売した。価格は3500円の買い切り型となる。

本作は、Nintendo Switch向けに2024年に発売された14年ぶりのシリーズ最新作。入るたびに構造が変化する「不思議なダンジョン」を、知恵と経験で踏破していく。キャッチコピーは「1000回遊べるダンジョンRPG」だ。Steam版では“非常に好評”の評価を得ている。

スマホ版では、画面上のバーチャルパッドを使用して操作。画面中央上部を2回タップで表示/非表示を切り替えできるとのこと。メニューの設定から位置やサイズなども変更可能なので、使いやすいようにカスタマイズしよう。

また、Nintendo Switch版などで追加された有料ダウンロードコンテンツも最初から含まれている。価格は据え置き版より安いので、よりお手軽にプレイしたい人にオススメだ。

この発表にユーザーからは「ついに来たか」「待ってました！」「急にくるやん」「あえて問おう、近日ってなにかね」「ローグライクをスマホで出したらアカンって。辞められなくなる」などの声。他プラットフォームとのクロスプレイにも対応しているので、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：不思議のダンジョン 風来のシレン6plus

ジャンル：ダンジョンRPG

販売：スパイク・チュンソフト

プラットフォーム：iOS／Android ※Nintendo Switch／PC（Steam）版も発売中

発売日：発売中（2026年2月5日）

価格：3500円（パッケージ版／ダウンロード版）

推奨環境：iOS 17.0以上／Android OS 13.0以上（メモリ 4GB以上）

© 2026 Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.