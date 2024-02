スパイク・チュンソフトは2月6日、Nintendo Switchで発売中のダンジョンRPG『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』(以下、風来のシレン6)について、国内累計出荷数が20万本を突破したと発表(※)。これは、「風来のシレン」シリーズ史上、最速記録となる。

本作は、現在も好調に販売数を伸ばしているとのこと。スパイク・チュンソフトは、これらからも多くのユーザーに届けるため、本作のアップデートを続けていくという。

本作をまだ遊んでいない人は、この機会にプレイしてみてはいかがだろうか。

※ パッケージ版は出荷数、ダウンロード版は販売数となります。

【ゲーム情報】

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

ジャンル:ダンジョンRPG

販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2024年1月25日)

価格:6985円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.