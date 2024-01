画像生成AIサービス「Midjourney」のオフィスアワーがあったのが1月4日。アメリカ時間で1月3日ですかね。オフィスアワーというのは、MidjourneyがDiscord上で月に1回開いて、いろいろユーザー向けに今後どのようにサービスが展開されるのかを説明するミーティングです。その会合に参加していたNick St. Pierreさんの報告によると、Midjourneyのデイヴィッド・ホルツCEOが「2024年末までにホロデッキに到達できる」と話したと言うんですね。「2024 年末までには、リアルタイムのオープンワールドが実現できればと思っています」とも言い、画像生成AIが、単にイラストといった画像を生成するというものの可能性を超える存在を狙うことを予告したと。この目標はすなわち、画像生成AIをゲームエンジン化することを意味しています。

Midjourney CEO in office hours just said he thinks they “can get to the holodeck” by 2024 😳



“We’re gonna build a lot of stuff this year. I think we’ll build more stuff than I’ve ever built before…By the end of 2024 hopefully we have real-time open worlds”



Holy shit