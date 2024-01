ChatGPT、いつでもオリジナルGPTsを呼び出せるメンション機能を実装

OpenAIは1月31日、同社のAIチャットサービス「ChatGPT」のチャット内で、オリジナルGPTを呼び出せる「GPT Mentions」機能をChatGPT Plusユーザーに向けベータ版として実装した。

You can now bring GPTs into any conversation in ChatGPT - simply type @ and select the GPT.



This allows you to add relevant GPTs with the full context of the conversation. pic.twitter.com/Pjn5uIy9NF