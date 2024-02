ChatGPT、おぼえた　ユーザーとの会話を記憶する「Memory」機能がテスト中

OpenAIは2月13日(現地時間)、ChatGPTとの会話を記録、過去の会話を参照しパーソナライズされた回答を可能にする「記憶(Memory)」機能を発表した。現在は一部のユーザー(無料版含む)を対象に段階的に導入されている。

We’re testing ChatGPT's ability to remember things you discuss to make future chats more helpful.



This feature is being rolled out to a small portion of Free and Plus users, and it's easy to turn on or off. https://t.co/1Tv355oa7Vpic.twitter.com/BsFinBSTbs