ChatGPTで生成した画像に“電子透かし”が入るようになった

OpenAIは2月7日(日本時間)、ChatGPTおよびDALL-E 3モデルを提供するAPIで生成された画像にC2PAを使用したメタデータが含まれるようになったことを発表(いわゆる“電子透かし”)。これにより、OpenAIによって生成されたAI作の画像を簡単に識別することが可能になる。

Images generated in ChatGPT and our API now include metadata using C2PA specifications.



This allows anyone (including social platforms and content distributors) to see that an image was generated by our products. https://t.co/kRv3mFnQFIpic.twitter.com/ftHqECS8SB