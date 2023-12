PS5『The Last of Us Part II Remastered』予約受付スタート!

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月5日、PlayStation 5向けソフト『The Last of Us Part II Remastered』について、PlayStation Storeにてダウンロード版の予約購入受付を開始し、全国のPlayStation取扱店、各種ECサイトにてパッケージ版の予約購入受付を順次開始すると発表した。発売日は2024年1月19日で、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに5480円。

本作は、2020年6月19日に発売したPlayStation 4(PS4)用ソフトウェア『The Last of Us Part II』にグラフィックやロード時間の改善、DualSenseワイヤレスコントローラーへの完全対応を加えたほか、ローグライクなサバイバルモード「NO RETURN」や、オリジナル版に実装されなかった開発初期段階の「未公開ステージ」「ギター演奏」モードなどを追加したリマスター版だ。

本日より、ダウンロード版およびパッケージ版の予約購入受付が順次開始されるほか、2024年1月19日よりPS4用ソフトウェア『The Last of Us Part II』を持っている人は1190円でPS5用ソフトウェア『The Last of Us Part II Remastered』(ダウンロード版)を購入できるアップグレードも可能となる。

ダウンロード版予約購入特典、パッケージ版早期購入特典、アップグレード購入特典として、ゲーム内アイテムの「装弾数増加」と「工作サバイバルガイド」を入手できるという。

PS4用ソフトウェア『The Last of Us Part II』をプレイした人も、まだプレイしていない人も、PS5用に最適化された『The Last of Us Part II Remastered』を体験してみてはいかがだろうか。

・公式サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/games/the-last-of-us-part-ii-remastered/

・ダウンロード版商品ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA15511_00-THELASTOFUSPART2

・アナウンストレーラー

https://youtu.be/cNwlWOrjX2k

『The Last of Us Part II Remastered』の特徴

●PS5ならではの進化

PS5向けに開発された『The Last of Us Part II Remastered』は、オリジナルのPS4版に以下の改良要素を追加している。

・グラフィックの改善で美しく、危険に満ちた世界がより鮮明に。

・解像度モードでネイティブ4Kのビジュアルが出力可能。

・ロード時間の改善で、画面の切り替えがよりスムーズに。

・DualSenseワイヤレスコントローラーに完全対応。

●ローグライクなサバイバルモード「NO RETURN」

新モード「NO RETURN」で『The Last of Us Part II』の奥深い戦闘を体験しよう。プレイヤーは、毎回経路を選びながらランダムに選ばれた敵と遭遇し、できる限り長く生き残らなければならない。

さまざまな特徴を持つプレイヤブルキャラクターが解除可能で、中には「The Last of Us」シリーズで初めてプレイ可能になったキャラも含まれる。いくつも用意されたチャレンジには、『The Last of Us Part II』に登場したさまざまな敵や印象的な場所が適用され、最後には緊張感あふれるボス戦に挑むことになる。

●新たな楽しみ方

本作をさらに探求し、オリジナル版の開発過程を学ぼう。

・「未公開ステージ」では、オリジナル版に実装されなかった開発初期段階のステージ3種類が体験可能。

・開発者や俳優などのコメンタリーを聞き、『The Last of Us Part II』の制作談や開発の裏話を楽しもう。

・「ギター演奏モード」で新たな楽器を解除しながらエリーの音楽才能を開花し、新たに追加された「タイムアタックモード」に挑戦してベストタイムを投稿しよう。

※解除するにはゲームを進行する必要があります。

・『The Last of Us Part II』のアクセシビリティ機能に音声ガイドや音声振動機能を追加。

●スクリーンショット

【ゲーム情報】

タイトル:The Last of Us Part II Remastered

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:ノーティードッグ

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年1月19日予定

価格:5480円(パッケージ版/ダウンロード版)

※PS4版を持っている人はPS5デジタル版に1190円でアップグレード可能。

CERO:Z(18才以上対象)

アップグレードは発売日の2024年1月19日から利用可能になります。

PS4向けソフトウェア『The Last of Us Part II』(パッケージ版/ダウンロード版)をご購入いただくと、PS5向けソフトウェア『The Last of Us Part II Remastered』(ダウンロード版)を1190円でご購入いただけます。

PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をお持ちの方は、PS5向けソフトウェア(ダウンロード版)をダウンロードしたりプレイしたりするには、その都度ディスクをPS5本体に挿入する必要があります。

PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をお持ちの方でも、ディスクを使用しないPS5デジタル・エディションを購入された場合はPS5向けソフトウェア(ダウンロード版)を1190円でご購入いただくことはできません。

本ソフトウェアのPS5アップグレードにはPSNのアカウントが必要です。

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC. The Last of Us is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.