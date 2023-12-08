ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月8日、PlayStation 5用ソフト『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』について、無料ダウンロードコンテンツ（DLC）となる「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク：ヴァルハラ」を配信すると発表。本DLCの配信日は、2023年12月13日だ。
本DLCは『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』のエピローグとなり、クレイトスは自分自身と向きあう旅に出ることになるという。はたして、クレイトスとミーミルを待ち受けるものは？
God of War Ragnarök: Valhalla - Reveal Trailer | PS5 & PS4 Games
https://www.youtube.com/watch?v=C44_HrseDSs&t=1s
また、『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』のPlayStation 5とPlayStation 4をあわせた全世界での販売数が、2023年11月19日の時点で1500万本を達成したことも明らかにした。
DLCの詳細については本日公開された“PlayStation Blog”に書かれているので、あわせてチェックしてほしい。
■詳細は“PlayStation Blog”へ
https://blog.ja.playstation.com/2023/12/08/20231208-gowr/
【ゲーム情報】
タイトル：ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：サンタモニカスタジオ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4
発売日：発売中（2022年11月9日）
価格：
【PS5】
スタンダードエディション：8690円（パッケージ版／ダウンロード版）
【PS4】
スタンダードエディション：7590円（パッケージ版／ダウンロード版）
【PS5／PS4共通】
デジタルデラックスエディション：9790円（ダウンロード版のみ）
CERO：Z（18歳以上のみ対象）
©2022 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.
※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」および「DualSense」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほかの記載されている名称は各社の商標または登録商標です。
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