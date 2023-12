ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月8日、PlayStation 5用ソフト『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』について、無料ダウンロードコンテンツ(DLC)となる「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク:ヴァルハラ」を配信すると発表。本DLCの配信日は、2023年12月13日だ。

本DLCは『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』のエピローグとなり、クレイトスは自分自身と向きあう旅に出ることになるという。はたして、クレイトスとミーミルを待ち受けるものは?

God of War Ragnarök: Valhalla - Reveal Trailer | PS5 & PS4 Games

https://www.youtube.com/watch?v=C44_HrseDSs&t=1s

また、『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』のPlayStation 5とPlayStation 4をあわせた全世界での販売数が、2023年11月19日の時点で1500万本を達成したことも明らかにした。

DLCの詳細については本日公開された“PlayStation Blog”に書かれているので、あわせてチェックしてほしい。

■詳細は“PlayStation Blog”へ

https://blog.ja.playstation.com/2023/12/08/20231208-gowr/

【ゲーム情報】

タイトル:ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:サンタモニカスタジオ

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2022年11月9日)

価格:

【PS5】

スタンダードエディション:8690円(パッケージ版/ダウンロード版)

【PS4】

スタンダードエディション:7590円(パッケージ版/ダウンロード版)

【PS5/PS4共通】

デジタルデラックスエディション:9790円(ダウンロード版のみ)

CERO:Z(18歳以上のみ対象)

©2022 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.

※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」および「DualSense」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほかの記載されている名称は各社の商標または登録商標です。