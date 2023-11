セガは11月14日、オープンワールド・アクションRPG『ホグワーツ・レガシー』のNintendo Switch版を、本日WB Gamesより発売開始したと発表。

本作は、1800年代の魔法界を舞台としたオープンワールド・アクションRPG。すでにPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC版が発売中で、全世界販売数は1500万本を突破している。「日本ゲーム大賞2023」年間作品部門 優秀賞を受賞した作品だ。

なお、本日20時よりNintendo Switch版の発売を記念した特別番組が、セガの公式YouTubeチャンネルにて配信される。こちらもあわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

『ホグワーツ・レガシー』について

本作でプレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出ることに。

冒険を通して、プレイヤーは強敵と対峙しながら呪文をマスターしたり、魔法薬を調合し、魔法の植物を収穫することで、魔法の能力を開花させていく。新たな仲間たちとの出会いや、個性豊かな教師たちとの交流を経験しながら、魔法界を危険に晒す邪悪な存在に立ち向かおう。

●オープンワールドの魔法界を探索しよう

1800年代のホグワーツを舞台に、これまでにない魔法界があなたを待っている。ホグワーツ、ホグズミード村、禁じられた森や辺境を自由に散策しよう。

●なりたい魔法使いを目指そう

魔法薬を調合したり、植物を育てたり、魔法動物を手懐けたり……ホグワーツでの学生生活を体験しながら、強力な魔法使いになるための呪文を学ぼう。プレイヤーの選択と交友で、善と悪、あなたがどんな道を進むかが決まる。

●新たな魔法界で冒険を繰り広げる

未踏の時代の魔法界に足を踏み入れ、過去に隠された真実を明らかにしよう。トロールや闇の魔法使い、小鬼との戦いや、魔法界の運命を脅かすあらゆる危険な悪との対決があなたを待ち受けている。

「Nintendo Switch版発売記念!

『ホグワーツ・レガシー』秋の入学式スペシャル」本日配信

『ホグワーツ・レガシー』Nintendo Switch版発売記念番組を、本日2023年11月14日20時より配信予定。

番組では、俳優界きってのゲーマー・本郷奏多さん、「ハリー・ポッター」をはじめとした魔法ワールドファンとして知られる武田玲奈さん、ラランド ニシダさんがゲストに登場。にじさんじ所属のVTuber(バーチャルYouTuber)リゼ・ヘルエスタさんをプレゼンターに迎え、タレントの小林麗菜さんとともに、『ホグワーツ・レガシー』の魅力をたっぷりとお届けする。

番組では視聴者へのプレゼント企画も用意されているので、すでに本作をプレイした人も、Nintendo Switch版の購入を検討している人も、番組をチェックしてみよう。

【番組概要】

■番組名:【ホグワーツ・レガシー】Nintendo Switch版発売記念!秋の入学式スペシャル

■放送日:2023年11月14日20時~

■配信URL:https://youtu.be/dFTRElKpEXg

【出演者】

【ゲーム情報】

タイトル:ホグワーツ・レガシー

ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

販売:WB Games

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:

PS5/Xbox Series X|S/PC版:発売中(2023年2月10日)

PS4/Xbox One版:発売中(2023年5月5日)

Nintendo Switch版:発売中(2023年11月14日)

価格:

PS5/Xbox Sries X|S通常版:9878円(パッケージ/ダウンロード)

PS5デラックス・エディション:1万978円(パッケージ/ダウンロード)

PS4/Xbox One/Switch/PC通常版:8778円(パッケージ/ダウンロード)

PS4デラックス・エディション:9878円(パッケージ)

PS4デラックス・エディション:1万978円(ダウンロード)

Switchデラックス・エディション:9878円(ダウンロード)

※パッケージ版はPS5/PS4/Switchのみ

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。