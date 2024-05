セガは5月21日、PC(Steam/Epic Games Store/Windows/GOG.com)/Xbox Series X|S向けサバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)の配信日を発表。ダウンロード専売で、配信日は2024年9月5日。価格は通常版が7950円、Deluxe Editionが1万499円、Ultimate Editionが1万4499円だ。

本作の新トレーラー“Not a Paradise”も本日より公開。映像の中では、広大なフィールドや荒廃した建造物が緻密に表現されていることを確認できる。さらなる没入感を追及して開発している『S.T.A.L.K.E.R. 2』の魅力の一端をぜひ確認しよう。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』トレーラー

“Not a Paradise”

https://youtu.be/sHIWAQur8_Y

本作は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめる。

■イメージボードやゲーム画像を公開

セガは、ウクライナに本部を持つゲームメーカー・GSC Game World社と、日本市場向け新作タイトルに関するサブパブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当しているという。続報にも期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

配信:GSC Game World

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store/Windows/GOG.com)/Xbox Series X|S

※ダウンロード版のみ。

配信日:2024年9月5日予定

価格:

通常版:7950円

Deluxe Edition:1万499円

Ultimate Edition:1万4499円

CERO:審査予定

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。