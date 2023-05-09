セガは5月8日、2023年5月5日にWB Gamesより『ホグワーツ・レガシー』のPlayStation 4／Xbox One版が発売されたと発表。
また、発売中のPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）版を含めた本作の全世界販売数が1500万本、10億ドルの売上を突破したことを発表している。
なお、Nintendo Switch版は2023年7月25日に発売予定。世界的に高評価を得ている本作からは、まだまだ目が離せない。
【ゲーム情報】
タイトル：ホグワーツ・レガシー
ジャンル：オープンワールド・アクションRPG
販売：WB Games
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Nintendo Switch／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：
PS5／Xbox Series X|S／PC版：発売中（2023年2月10日）
PS4／Xbox One版：発売中（2023年5月5日）
Nintendo Switch版：2023年7月25日発売予定
価格：
PS5／Xbox Sries X|S通常版：9878円（パッケージ／ダウンロード）
PS5デラックス・エディション：1万978円（パッケージ／ダウンロード）
PS4／Xbox One／Switch／PC通常版：8778円（パッケージ／ダウンロード）
PS4デラックス・エディション：9878円（パッケージ）
PS4デラックス・エディション：1万978円（ダウンロード）
Switchデラックス・エディション：9878円（ダウンロード）
※パッケージ版はPS5／PS4のみ
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
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