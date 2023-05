セガは5月8日、2023年5月5日にWB Gamesより『ホグワーツ・レガシー』のPlayStation 4/Xbox One版が発売されたと発表。

また、発売中のPlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)版を含めた本作の全世界販売数が1500万本、10億ドルの売上を突破したことを発表している。

なお、Nintendo Switch版は2023年7月25日に発売予定。世界的に高評価を得ている本作からは、まだまだ目が離せない。

【ゲーム情報】

タイトル:ホグワーツ・レガシー

ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

販売:WB Games

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:

PS5/Xbox Series X|S/PC版:発売中(2023年2月10日)

PS4/Xbox One版:発売中(2023年5月5日)

Nintendo Switch版:2023年7月25日発売予定

価格:

PS5/Xbox Sries X|S通常版:9878円(パッケージ/ダウンロード)

PS5デラックス・エディション:1万978円(パッケージ/ダウンロード)

PS4/Xbox One/Switch/PC通常版:8778円(パッケージ/ダウンロード)

PS4デラックス・エディション:9878円(パッケージ)

PS4デラックス・エディション:1万978円(ダウンロード)

Switchデラックス・エディション:9878円(ダウンロード)

※パッケージ版はPS5/PS4のみ

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。