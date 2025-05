セガは5月8日、WB Gamesより発売するNintendo Switch 2向けソフト「ホグワーツ・レガシー」について、発売日をNintendo Switch 2本体と同じ6月5日に決定したと発表した。

1800年代の魔法界を舞台としたオープンワールド・アクションRPG。すでにPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC版が発売中で、全世界販売数は2200万本を突破している。

Nintendo Switch版ではハードのスペック不足が理由で、他機種版よりNPCやオブジェクト描画数が減少し、ロード時間が増加するなど気になる部分も。遊びのコア部分は最適化されていたものの、やはり取捨選択はあったと思われる。

それがNintendo Switch 2版では大きく改善。TVモードでは最大1440p、携帯モードでは1080pの解像度とHDRを適用でき、ライティングや影の動きなどもアップグレードされた。もちろんフレームレートも向上している。

ホグズミードやそのショップなどを含むオープンワールドを、ロード画面なしでシームレスに移動可能となり、ロード時間も短縮。美しい世界を快適に飛び回れるようになったとのこと。

また、Nintendo Switch 2ならではの体験として、Joy-Con 2コントローラーのマウス操作にも対応。より直感的なプレイスタイルも選べる。

まさに“完璧”と言っても過言ではないNintendo Switch 2版「ホグワーツ・レガシー」。現在、全国の販売店でパッケージ版(キーカード)を予約受付中なので、購入を検討してみては。

【ゲーム情報】

タイトル:ホグワーツ・レガシー

ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

販売:WB Games

プラットフォーム:Nintendo Switch 2

発売日:2025年6月5日

価格:

スタンダード・エディション:8778円(パッケージ/ダウンロード)

デラックス・エディション:9878円(ダウンロード)

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)

