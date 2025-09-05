モデル・タレントの松尾そのまさんが登場！Switch 2版『ホグワーツ・レガシー』のウェブCMを公開

セガは9月5日、WB Gamesより発売中のNintendo Switch 2用ソフト『ホグワーツ・レガシー』について、ウェブCM「選ばれし者たちへ」篇を公開。ゲームの価格は、スタンダード・エディションのパッケージ版／ダウンロード版がともに8778円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが9878円だ。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」で撮影された本CMには、モデル・タレントとして活動する松尾そのまさんが登場。Nintendo Switch 2のもとへと誘われた松尾さんが、最新ハードならではの特別な体験を楽しむ様子を描いている。映像を通して、本作の世界観と魅力を楽しもう。

『ホグワーツ・レガシー』CM「選ばれし者たちへ」篇

https://www.youtube.com/watch?v=EoKho13SPDc

また、ウェブCMの公開にあわせて、メイキング映像もあわせて公開。本映像では、スタジオツアー東京にて行われた本CM撮影の様子を観られるので、ぜひともチェックしよう。

【メイキング映像】Web CM『ホグワーツ・レガシー』「選ばれし者たちへ」篇

https://youtu.be/CWOv8-7NSL4

■松尾そのまさんについて

2010年5月26日生まれ、大阪府出身。2020年～NHK Eテレ「天才てれびくん」に5年間てれび戦士として出演。

2023年～ニコラ専属モデルとして活動しており、ティーンの人気を集めている。最近では、ドラマやCM出演など活動の幅を広げている。

※セガは米国ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントと、日本市場向け新作パッケージタイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、WB Gamesより発売される家庭用ゲームタイトルの製造・販売を担当しております。

【ゲーム情報】

タイトル：ホグワーツ・レガシー

ジャンル：オープンワールド・アクションRPG

販売：WB Games

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年6月5日）

価格：

スタンダード・エディション：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：9878円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）

HOGWARTS LEGACY software © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD and HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Unreal® Engine, copyright 1998-2025 Epic Games, Inc. Unreal, Unreal Technology and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. Uses Oodle. Copyright © 2008-2025 by Epic Games Tools LLC. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2025 by Epic Games Tools LLC. 3D production and optimization powered by InstaLOD. InstaLOD is a trademark of InstaLOD UG (haftungsbeschraenkt).

WARNER BROS. GAMES LOGO, WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。