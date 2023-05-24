セガは5月24日、WB Gamesより2023年11月14日発売予定の『ホグワーツ・レガシー』Nintendo Switch版について、全国のゲームソフト販売店でパッケージ版の予約受付を開始したと発表。
※ダウンロード版の予約は記事執筆時点でまだ始まっていない模様。
本作は、1800年代の魔法界を舞台としたオープンワールド・アクションRPG。現在PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC版が発売中で、全世界販売数は1500万本を突破している。
【ゲーム情報】
タイトル：ホグワーツ・レガシー
ジャンル：オープンワールド・アクションRPG
販売：WB Games
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Nintendo Switch／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：
PS5／Xbox Series X|S／PC版：発売中（2023年2月10日）
PS4／Xbox One版：発売中（2023年5月5日）
Nintendo Switch版：2023年11月14日発売予定
価格：
PS5／Xbox Sries X|S通常版：9878円（パッケージ／ダウンロード）
PS5デラックス・エディション：1万978円（パッケージ／ダウンロード）
PS4／Xbox One／Switch／PC通常版：8778円（パッケージ／ダウンロード）
PS4デラックス・エディション：9878円（パッケージ）
PS4デラックス・エディション：1万978円（ダウンロード）
Switchデラックス・エディション：9878円（ダウンロード）
※パッケージ版はPS5／PS4のみ
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
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