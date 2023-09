カプコンは9月21日に配信した「東京ゲームショウ2023」公式番組「TGS2023 CAPCOM ONLINE PROGRAM | 2023.9.21」において、「モンスターハンター」シリーズが2024年3月に20周年を迎えることを発表。

新たに開設したティザーサイトにて、初公開となる 「モンスターハンター20周年記念ロゴ」&「モンスターハンター20周年記念 メインビジュアル ハンターエディション」、開発陣からのメッセージなどを公開している。

今後20周年を記念したさまざまな企画を順次発表するとのことなので、続報に期待しよう。

・「モンスターハンター」シリーズ 20周年公式ティザーサイト

https://www.monsterhunter.com/20th/

・モンスターハンター20周年 公式X(旧Twitter)アカウント

https://twitter.com/MH20th

・TGS2023 CAPCOM ONLINE PROGRAM | 2023.9.21

https://www.youtube.com/watch?v=si_T2lteIK0&t=2821s