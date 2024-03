カプコンは3月6日、2024年3月12日20時から放送する特別番組「モンスターハンター20周年記念 スペシャル番組!! Supported by ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の出演者を発表した。

出演者は、井上聡さん(次長課長)、平井善之さん(アメリカザリガニ)、ゴー☆ジャスさん、ザ・たっちさん、宇佐美友紀さん、綾那さん、池田ショコラさん、よしなまさん、そしてモンスターハンターシリーズプロデューサーの辻本良三氏の計9組となる。

また、番組の放送を記念したカウントダウンキャンペーンをXにて実施中。こちらもあわせてチェックしてもらいたい。

・番組特設サイト

https://www.monsterhunter.com/20th/ja-jp/

・Xキャンペーンサイト

https://www.monsterhunter.com/ja/20240306/20th_cdcp/

※当番組では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません。あらかじめご了承ください。

「モンスターハンター20周年記念 スペシャル番組!!」

カウントダウンキャンペーンを開催!

番組の放送を記念して「CFB クリエイターズモデル」と「モンスターハンター デフォルメぬいぐるみ」のセットが抽選でもらえるキャンペーンを、本日2024年3月6日から番組放送予定の2024年3月12日の22時まで毎日実施!

参加方法は2024年3月12日まで毎日ポストされる対象のキャンペーンポストをリポストするだけでOK。キャンペーンに応募して放送を楽しもう。

【賞品】

期間中毎日抽選で1名、計7名に「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル」と「モンスターハンター デフォルメぬいぐるみ」のセットをプレゼント。期間中は毎日賞品の組み合わせが変わる。

【応募方法】

1.「【公式】モンスターハンター20周年」Xアカウント(@MH20th)をフォロー

2.「イーカプコン」Xアカウント(@e_capcom)をフォロー

3.キャンペーンポストをリポスト

※当選された方には「【公式】モンスターハンター20周年」(@MH20th)よりXのダイレクトメッセージをお送りします。

・キャンペーンサイト

https://www.monsterhunter.com/ja/20240306/20th_cdcp/

※画像はイメージです。賞品は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

