カプコンは3月12日20時より、「モンスターハンター」の20周年を記念した特別番組「モンスターハンター20周年記念 スペシャル番組!! Supported by ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」を、同社の公式YouTubeチャンネルにて配信する。

・「モンハン」20周年記念 スペシャル番組

https://www.youtube.com/watch?v=VMWJhxufKEk

番組では、2023年の年末に実施された「モンスター総選挙」の10位から1位(&229体全順位)の発表、モンスターハンターシリーズに携わったディレクターのトークセッション(※収録した映像)、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2024年3月1日より開催の「モンスターハンター USJ祭」の模様、モンスターハンター20周年を記念した関連情報などを公開予定。

モンスター総選挙 予告動画

出演陣も豪華なので、リアルタイムで視聴して番組を盛り上げてみてはいかがだろうか。

【出演者】

●井上聡さん(次長課長)

●平井善之さん(アメリカザリガニ)

●ゴー☆ジャスさん

●ザ・たっちさん

●宇佐美友紀さん

●綾那さん

●池田ショコラさん

●よしなまさん

●辻本良三氏(モンスターハンターシリーズプロデューサー)

※『モンスターハンターワイルズ』の情報はございません。

※放送時間は約2時間を予定しております。

※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.