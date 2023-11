カプコンは11月21日、「モンスターハンター20周年記念 メインビジュアル モンスターエディション」を公開した。さらに、20周年記念企画として、ハンターの1票で決まる「モンスター総選挙」を開催中。ぜひ「推し」のモンスターに投票してみよう。

・「モンスターハンター」シリーズ20周年記念特設サイト

https://www.monsterhunter.com/20th/ja-jp/

・「モンスター総選挙」投票特設サイト

https://www.monsterhunter.com/20th/ja-jp/vote-monster/

・【MH20周年記念】モンスター総選挙告知映像

https://www.youtube.com/watch?v=UKqUwY6DVVU

モンスターハンター20周年記念 モンスター総選挙

ハンターの1票で決まる、モンスター総選挙開催! これまでに「モンスターハンター」シリーズに登場した229体の候補から、あなたが一番好きな「モンスター」に投票しよう!

・特設サイト:https://www.monsterhunter.com/20th/ja-jp/vote-monster/

・投票期間:2023年12月20日11時59分まで

投票に参加した人には、全候補モンスターが集合した特製壁紙をプレゼント。さらに、TOP3に選ばれたモンスターは開発チームによるオリジナルイラストが制作される。

※投票するには、CAPCOM IDの登録が必要です。

※投票は「CAPCOM ID」につき、1回となります。投票内容の変更もできかねます。

※CAPCOM IDのサービス内容、ご利用方法などについてはCAPCOM IDのウェブサイト(https://cid.capcom.com/)をご覧ください。また、CAPCOM IDのご利用には年齢制限が設けられている場合がございます。

「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念した

大迫力の額装アートが登場!

20周年記念ビジュアルとしてすでに公開されていた「ハンターエディション」に加え、このたび公開になった「モンスターエディション」のビジュアルを、高精細な「プリマグラフィ」により余すことなく再現。

歴代のハンターやモンスターがズラリと並んだ壮観なデザイン。片方だけでも迫力十分だが、2枚合わせると、ハンターとモンスターが向かい合った壮大なアートが浮かび上がる。

詳細は、下記のCAPCOM公式通販サイト「イーカプコン」の製品ページを参照してほしい。

・MONSTER HUNTER 20周年額装アート ハンターエディション

価格:2万9700円

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008104/

・MONSTER HUNTER 20周年額装アート モンスターエディション

価格:2万9700円

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008105/

・取扱先:カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

https://www.e-capcom.com/

※「プリマグラフィ」は、TOPPANの登録商標です。

※画像はイメージです。