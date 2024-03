カプコンは3月1日、2024年3月12日20時から、「モンスターハンター20周年記念 スペシャル番組!! Supported by ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」と題した、モンスターハンター20周年を記念する番組の放送を決定した。

2023年の年末に実施された「モンスター総選挙」の10位から1位(&229体全順位)の発表、モンスターハンターシリーズに携わったディレクターのトークセッション(※収録した映像)、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて本日2024年3月1日より開催の「モンスターハンターUSJ祭」の模様、モンスターハンター20周年を記念した関連情報などをバラエティ豊かなゲストとともに、盛りだくさんの内容で約2時間のスペシャル番組を実施する。

当日の出演者などの詳細は、今後の続報に期待しよう。

※2024年3月12日の放送では『モンスターハンターワイルズ』に関する情報はございません。あらかじめご了承ください。

「モンスター総選挙」結果発表カウントダウン スタート!!

「モンスター総選挙」の結果発表カウントダウンも本日2024年3月1日の17時からスタート! 「モンスターハンター20周年」公式アカウント(@MH20th)にて、20位から11位までを毎日発表する。

あなたが投票した推しモンスターは何位に入っているのか、ぜひチェックを!

※10位から1位(&229体全順位)の発表は、2024年3月12日の番組内で発表します。

・「モンスターハンター」シリーズ 20周年公式サイト

https://www.monsterhunter.com/20th/

・モンスターハンター20周年 公式X(旧Twitter)アカウント

https://twitter.com/MH20th

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.