505 GamesとRabbit & Bear Studiosは9月15日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)向けRPG『百英雄伝』の発売日を、2024年4月23日に決定したと発表。

この発表にあわせ、本作の主人公・ノア、セイ、メリサの3名と本作に登場する英雄たちをフィーチャーした新たなキービジュアルを公開している。

また、2023年9月14日に配信された任天堂の情報番組「Nintendo Direct 2023.9.14」で新たな映像が公開されている。あわせてチェックしてほしい。

・「Nintendo Direct 2023.9.14」

https://www.youtube.com/watch?v=Qhab-mPaZI0&t=1894s

東京ゲームショウ2023で『百英雄伝』の最新情報をゲットしよう!

2023年9月21日19時~19時50分に配信される「505 Games TGS2023 公式放送」に、『百英雄伝』開発メンバーの村山吉隆氏、河野純子氏、村上純一氏、小牟田修氏が生出演! 本作に関する最新情報をお届けする。

・【TGS2023】505 Games TGS2023 公式放送

https://www.youtube.com/watch?v=9qoEt2P1G7c

また、村山氏、河野氏、村上氏、小牟田氏は2023年9月23日14時~14時50分に行なわれる「ハピネットゲームフェス!in TGS2023」ステージイベントにも出演が決定。

当日は来場したファンへのプレゼントも予定しているとのこと。詳細は公式SNSで随時告知されるので要チェックだ。

・ハピネット TGS2023特設サイト

https://happinet-tgs.com/

・ハピネット 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/happinet_vg

『百英雄伝』とは

『百英雄伝』はシナリオを村山吉隆氏、キャラクターデザインを河野純子氏が手掛け、クラウドファンディング「Kickstarter」2020年ゲームカテゴリにて「資金調達額第1位」を獲得、世界中のバッカーより支援を受け開発が決定した新作RPG。

2022年には本作に先駆けて物語の前日譚となるアクションRPG『百英雄伝 Rising』が発売されている。

『百英雄伝』ストーリー 『百英雄伝』の舞台オールラーン大陸。そこには多くの種族、価値観、文化が存在するさまざまな国があった。 その一つ、強大な軍事力を持つ「ガルディア帝国」は神秘的な力を持つ「原初のレンズ」の捜索を行なっていた。 主人公・ノアは「諸国連合」の警備隊に入隊し、帝国と共同のレンズ捜索の任に着くがそこで一方の主人公、帝国の尉官セイ・ケースリングと出会う。 二人はともに苦境を乗り越え、それぞれの想いを知り、やがては目的の「原初のレンズ」を発見する。それがやがて帝国と諸国連合の戦乱を起こすとはまだ知らずに。 そして、3人目の主人公「魔導レンズ」を扱う特殊な技術を受け継ぐガーディアンの少女、メリサもまたその戦乱へとその身を投じていく。彼女の信念とともに。

【ゲーム情報】

タイトル:百英雄伝(英語タイトル:Eiyuden Chronicle)

ジャンル:RPG

販売:505 Games

開発:Rabbit & Bear Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2024年4月23日予定

価格:未定

CERO:審査予定

©2022 Developed by Rabbit & Bear Studios Inc. Published by 505 Games. All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.