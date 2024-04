コナミデジタルエンタテインメントは4月26日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Store/Steamストアにて、ダウンロード版ゲームを最大90%オフで購入できる「ゴールデンウィークセール」を開催。開催期間はストアごとに異なるので、下記を参照してほしい。

今回のセールでは、『ときめきメモリアル Girl's Side 4th Heart』のゲーム本編と、キャラクターやストーリーを追加できる全7種類の追加コンテンツが50%オフ。

さらに、ステルスアクションの金字塔「メタルギア」シリーズの集大成となるコレクションの第一弾『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』や、定番のパーティバトルゲーム『スーパーボンバーマン R2』をはじめ、「悪魔城ドラキュラ」シリーズ、「魂斗羅」シリーズなどKONAMIの人気作品・シリーズがお買い得に!

詳しくは、下記や特設サイトをチェックしてほしい。

【特設サイト】

https://konami.jp/3VTBu79

※タイトルごとに、セール期間や対象プラットフォームなどが異なる場合があります。

※本セール情報は、日本国内向けです。

※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。

※購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインナップなどをご確認ください。

ニンテンドーeショップの主なセール対象タイトル

セール終了日時:2024年5月6日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_tokimemo.html

セール終了日時:2024年5月8日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_konamisale_1.html

PlayStation Storeの主なセール対象タイトル

セール終了日時:2024年5月8日23時59分まで

https://store.playstation.com/ja-jp/category/af9bc241-05db-4e01-b9d5-3ccde004e91f/1

Steamストアの主なセール対象タイトル

セール終了日時:2024年5月7日午前2時まで

https://store.steampowered.com/publisher/Konami/sale/goldenweeksale2024

