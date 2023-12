505 Gamesは12月15日、Rabbit & Bear Studiosが開発する新作RPG『百英雄伝』について、パッケージ版予約特典「キャラクターピンズセット(3個1セット)」のデザインと、店舗別オリジナル特典および一部店舗限定オリジナルグッズセットのデザインを公開した。現在各店舗にて予約受付中だ。

※特典のデザインは予期せず変更となる場合がございます。ご了承ください。

※各店舗特典は数量に限りがございます。

本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)。発売日は2024年4月23日で、価格はプラットフォームにより異なるため下記のゲーム情報を参照してほしい。

パッケージ版予約特典「キャラクターピンズセット(3個1セット)」デザイン公開!

物語の主人公「ノア」「セイ」「メリサ」のドット絵を使用した豪華ピンズセットはパッケージ版の予約購入のみで入手できる特別なアイテム。今すぐ予約して、「キャラクターピンズセット(3個1セット)」をゲットしよう!

店舗別オリジナル特典&オリジナルグッズセット デザイン公開!

店舗別に用意されたオリジナル特典&オリジナルグッズのデザインもあわせて紹介。どの店舗で予約するかの参考にしよう。

●Amazon.co.jp

Amazon.co.jp限定『百英雄伝』オリジナルBOXセット/豪華特装BOX入り:オリジナルグラス(帝国エンブレム)、オリジナルグラス(諸国連合旗)、オリジナルキャンバストート、オリジナルマフラータオル、オリジナルコルクコースター(2枚)同梱

オリジナル特典:オリジナルコルクコースター(1枚)

・購入ページ:

●あみあみ

オリジナル特典:オリジナルアクリルキーホルダー(ぺリエール)

●あみあみ

●エディオン

オリジナル特典:オリジナルアクリルキーホルダー(諸国連合旗)

●エディオン

●ebten

ebten限定セット「ファミ通DXパック」:B2タペストリー、アクリルジオラマ、シールセット

●ebten

●ゲームショップ1983

オリジナル特典:B5 ART MAT

・購入ページ:

●GEO

オリジナル特典:オリジナルネックストラップ

●GEO

●上新電機

オリジナル特典:オリジナルアクリルキーホルダー(帝国エンブレム)

●上新電機

●Neowing

オリジナル特典:「ノア」「セイ」「メリサ」しおり3枚セット

●Neowing

●ビックカメラ/ソフマップ/コジマ

オリジナル特典:オリジナルA4クリアファイル

●ビックカメラ/ソフマップ/コジマ

●ビックカメラ/ソフマップ/コジマ

コジマ・購入ページ:

●古本市場/ふるいち

オリジナル特典:オリジナルメタリックポストカード

●古本市場/ふるいち

●メロンブックス

オリジナル特典:オリジナルアクリルキーホルダー(イーシャ)

●メロンブックス

●ヤマダ電機

オリジナル特典:オリジナルマルチクロス

●ヤマダ電機

●ヨドバシカメラ

オリジナル特典:オリジナル缶バッジ

●ヨドバシカメラ

●よろずやショップびっく宝島

オリジナル特典:アクリルスタンド(ウェーブ)

・購入ページ:

●楽天ブックス

オリジナル特典:オリジナルアクリルキーホルダー(セイ)

●楽天ブックス

●WonderGOO

WonderGOO オリジナル限定セット:ミニ色紙、キャンバスアート、アクリルキーホルダー3種

オリジナル特典:ミニ色紙

●WonderGOO

【ゲーム情報】

タイトル:百英雄伝(英語タイトル:Eiyuden Chronicle)

ジャンル:RPG

販売:505 Games

開発:Rabbit & Bear Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2024年4月23日予定

価格:

PS Store:通常版5830円/デジタルデラックスエディション8690円

ニンテンドーeショップ:未定

Microsoft Store:通常版5830円/デジタルデラックスエディション8690円

Steamストア:通常版5680円/デジタルデラックスエディション8700円

Epic Games Store:通常版5880円

CERO:B(12歳以上対象)

©2024 Developed by Rabbit & Bear Studios Inc. Published by 505 Games. All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.