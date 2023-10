505 Gamesは10月31日、INGAME STUDIOSが開発するFPSクライム・アクションゲーム『CRIME BOSS: ROCKAY CITY(クライムボス:ロッケイシティ)』において、ハロウィンのフェスティバル気分が味わえる期間限定コンテンツを含む第5弾無料アップデート「UPDATE #5」を配信開始したと発表。

本作の対応プラットフォームはPC(Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|S。価格はPC版が4680円で、PS5/Xbox版が5500円となる。

・アナウンストレーラー

https://youtu.be/m40Onk1TgJo

『Crime Boss: Rockay City ドル・ドラゴン:ゴールドカップ』について

・ハロウィンをテーマにしたメニュー、カボチャ頭の敵ギャング、縄張り争いでチェーンソーを振り回す狂暴アングリー・ブッチャーなど、おぞましい季節を楽しもう。

・新たなシナリオ「ダイナー」と「ビーチロード・アンダーパス」に挑戦! 敵陣に忍び込み、敵の取引を妨害せよ。警戒アラームを鳴らすな!さもないとディーラーが金をすべて持ち逃げしてしまうぞ!

・新たな巨大ショッピング・モールで、お菓子を求めて罠を仕掛けよう!

・十字ボタンの切替、ステルスの調整、新しいチームメイト、ネガティブ・パークの削除、AIの改善、QOLの修正などが追加。

【ゲーム情報】

タイトル:『CRIME BOSS: ROCKAY CITY』

ジャンル:FPSクライム・アクション

販売:505 Games

開発:INGAME STUDIOS

プラットフォーム:PC(Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|S

発売日:発売中(2023年3月29日)

価格:

PC版:4680円

PS5/Xbox版:5500円

※PC版/Xbox版はデジタル版のみ

CERO:D(17歳以上対象)

©505 Games and the 505 Games logo are trademarks of 505 Games S.p.A. All Rights Reserved. © INGAME STUDIOS, Crime Boss: Rockay City Copyright © INGAME STUDIOS a.s.All Rights Reserved.