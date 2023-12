505 Gamesは12月15日、Rabbit & Bear Studiosが開発する新作RPG『百英雄伝』の魅力を解説する最新ゲームプレイトレーラー「6分で分かる!『百英雄伝』魅力紹介トレーラー」を公開したと発表。

本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)。発売日は2024年4月23日で、価格はプラットフォームにより異なるため下記のゲーム情報を参照してほしい。

「6分で分かる!『百英雄伝』魅力紹介トレーラー」

2023年12月15日に公開された本トレーラーでは、約6分間にわたって5つの魅力について紹介している。

主人公や冒険の中で仲間となる英雄たちや豪華声優陣の情報を紹介する「百の英雄たち」。舞台となるオールラーン大陸や登場する多様な街の景色を眺める「深遠なる世界」。

最大6名編成の爽快なターン制コマンドバトルで体験できる、英雄たちの個性あふれる攻撃スキルや英雄コンボが見られる「多彩な戦闘」。

互いの信念をかけて衝突する「戦争モード」や、拠点となる「本拠街(ほんきょまち)」のカスタマイズや多彩なミニゲームなど、初公開となるゲームプレイ映像が満載となっているので要チェックだ。

・トレーラーURL

https://youtu.be/rFTRXPkh-NY

スクリーンショット

【ゲーム情報】

タイトル:百英雄伝(英語タイトル:Eiyuden Chronicle)

ジャンル:RPG

販売:505 Games

開発:Rabbit & Bear Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2024年4月23日予定

価格:

PS Store:通常版5830円/デジタルデラックスエディション8690円

ニンテンドーeショップ:未定

Microsoft Store:通常版5830円/デジタルデラックスエディション8690円

Steamストア:通常版5680円/デジタルデラックスエディション8700円

Epic Games Store:通常版5880円

CERO:B(12歳以上対象)

©2024 Developed by Rabbit & Bear Studios Inc. Published by 505 Games. All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.