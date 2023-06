スクウェア・エニックスは6月22日、PlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』を発売したと発表。価格は通常版が9900円(パッケージ・ダウンロード)、デジタルデラックスエディションが1万2100円(ダウンロードのみ)となる。

また、発売に際し本作のテーマソングを書き下ろした米津玄師さんと、『FINAL FANTASY XVI』プロデューサーの吉田直樹氏による対談映像を公開。対談ではテーマソング制作に至った経緯、その制作の過程などについて触れている。ネタバレなしの前編となり、後日、後編の公開も予定されているとのこと。

さらに、テーマソング「月を見ていた」の楽曲配信が2023年6月26日0時より解禁されることも発表している。

・米津玄師×吉田直樹 - 月を見ていた 対談/前編

https://youtu.be/AORyhKprcFY

テーマソング 米津玄師「月を見ていた」

『FINAL FANTASY XVI』のテーマソングを、あらゆる世代から絶大な人気を誇るシンガーソングライターである米津玄師さんが書き下ろしている。

[日本語表記]

米津玄師「月を見ていた」

[英語表記]

Kenshi Yonezu / Tsuki Wo Miteita - Moongazing

[楽曲配信]

2023年6月26日0時より配信開始

https://lnk.to/TsukiWoMiteita

※このリンクは配信日より順次有効となります。

【ゲーム情報】

タイトル:FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年6月22日)

価格:

通常版:9900円(パッケージ・ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:©2020, 2022 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

“PlayStation logo”and “PS5”, are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment lnc.