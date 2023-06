スクウェア・エニックスは6月28日、2023年6月22日に全世界同時発売したPlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』について、販売本数が全世界累計で300万本(※)を突破したと発表。

※パッケージ出荷本数とダウンロード販売数の合計

PlayStation 5の独占販売は6ヵ月間継続されるとのことで、今後も販売数を伸ばすべく製品開発を継続していくという。

【ゲーム情報】

タイトル:FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年6月22日)

価格:

通常版:9900円(パッケージ・ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

