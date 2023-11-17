最新作の『3』が発売間近の『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド RETRO』も対象に
『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催
スクウェア・エニックスは11月17日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～BLACK FRIDAY 2023～」を開催した。開催期間は、2023年11月27日まで。
以下では、そのタイトルを一部ピックアップして紹介。全タイトルは、下記のリンクや各デジタルストアを確認してほしい。
▽対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/BF2023/
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セールタイトルピックアップ
『FINAL FANTASY XVI』
『FINAL FANTASY XVI デジタルデラックスエディション アップグレード』
PlayStation 5
30％オフ！
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.
『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』
PlayStation 4
60％オフ！
『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』
Nintendo Switch
40％オフ！
© 2017, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『タクティクスオウガ デジタルプレミアムエディション』
PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
PlayStation 4
60％オフ！
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』
Nintendo Switch
60％オフ！
©Disney. ©Disney/Pixar
Developed by SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド RETRO』
Nintendo Switch
40％オフ！（2023年12月13日まで）
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
『結合男子』
『結合男子 オールインパック（通常版＋純位志献官 総員追加 シーズンパス）』
Nintendo Switch
20％オフ！（2023年11月20日まで）
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
50％オフ！
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
PlayStation 5
64％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』
PlayStation 4
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
© Silvertone, Inc.
『STAR OCEAN -First Departure R- デジタルデラックス版』
PlayStation 4
70％オフ！
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んだ際は、こちらもをチェックしてみてはいかがだろうか。
https://www.jp.square-enix.com/column/
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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