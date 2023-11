スクウェア・エニックスは11月17日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~BLACK FRIDAY 2023~」を開催した。開催期間は、2023年11月27日まで。

以下では、そのタイトルを一部ピックアップして紹介。全タイトルは、下記のリンクや各デジタルストアを確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

*ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

*セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『FINAL FANTASY XVI』

『FINAL FANTASY XVI デジタルデラックスエディション アップグレード』

PlayStation 5

30%オフ!

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

PlayStation 4

60%オフ!

『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』

Nintendo Switch

40%オフ!

© 2017, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『タクティクスオウガ デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PlayStation 4

60%オフ!

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Nintendo Switch

60%オフ!

©Disney. ©Disney/Pixar

Developed by SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド RETRO』

Nintendo Switch

40%オフ!(2023年12月13日まで)

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

『結合男子』

『結合男子 オールインパック(通常版+純位志献官 総員追加 シーズンパス)』

Nintendo Switch

20%オフ!(2023年11月20日まで)

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

50%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5

64%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5/PlayStation 4

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© Silvertone, Inc.

『STAR OCEAN -First Departure R- デジタルデラックス版』

PlayStation 4

70%オフ!

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んだ際は、こちらもをチェックしてみてはいかがだろうか。

