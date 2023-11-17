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最新作の『3』が発売間近の『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド RETRO』も対象に

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

2023年11月17日 18時10分更新

文● Zenon／ASCII

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

　スクウェア・エニックスは11月17日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～BLACK FRIDAY 2023～」を開催した。開催期間は、2023年11月27日まで。

　以下では、そのタイトルを一部ピックアップして紹介。全タイトルは、下記のリンクや各デジタルストアを確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/BF2023/

＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『FINAL FANTASY XVI』
『FINAL FANTASY XVI デジタルデラックスエディション アップグレード』

PlayStation 5
30％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催
『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

PlayStation 4
60％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』

Nintendo Switch
40％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© 2017, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5
60％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX

『タクティクスオウガ デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PlayStation 4
60％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Nintendo Switch
60％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

©Disney. ©Disney/Pixar
Developed by SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド RETRO』

Nintendo Switch
40％オフ！（2023年12月13日まで）

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.

『結合男子』
『結合男子 オールインパック（通常版＋純位志献官 総員追加 シーズンパス）』

Nintendo Switch
20％オフ！（2023年11月20日まで）

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5
50％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5
64％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4
60％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX

『VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX

『The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
© Silvertone, Inc.

『STAR OCEAN -First Departure R- デジタルデラックス版』

PlayStation 4
70％オフ！

『FFXVI』が30％オフ！スクエニの「BLACK FRIDAY」セールがニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.

 

　スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んだ際は、こちらもをチェックしてみてはいかがだろうか。

https://www.jp.square-enix.com/column/

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

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