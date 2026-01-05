【最大80％オフ】PS Storeでウインターセール第2弾開催 「メタルギア」「デジモン」「FF16」など
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月5日よりPlayStation Store（PS Store）にて、「BIG WINTER SALE」第2弾を開催した。セール期間は2026年1月21日までとなる。
第2弾セールでは、コナミの「メタルギアソリッド デルタ：スネークイーター」が5148円（40％オフ）、「デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション」が8800円（20％オフ）、「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」が4950円（50％オフ）など、たいへんお買い得となっている。
また、「ドラゴンクエストI＆II」、「SILENT HILL f」などが対象となる第1弾のセールは1月7日までとなっているので、買い忘れのないようご注意を。
そのほか、「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」が1188円（80％オフ）、「ルーンファクトリー４スペシャル」が990円（75％オフ）、「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかインフィニト・コンバーテ」が1925円（75％オフ）など、高割引率のタイトルも。ぜひストアをチェックしてみてほしい。
・「BIG WINTER SALE」はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/category/25986ff1-f7d7-425c-bb4b-ff0555b0ad05/1
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※「CERO:Z（18才以上のみ対象）」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。
※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」および「PS4」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※その他記載されている名称は各社の登録商標または商標です。