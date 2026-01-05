ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月5日よりPlayStation Store（PS Store）にて、「BIG WINTER SALE」第2弾を開催した。セール期間は2026年1月21日までとなる。

第2弾セールでは、コナミの「メタルギアソリッド デルタ：スネークイーター」が 5148円（40％オフ） 、「デジモンストーリー タイムストレンジャー デラックスエディション」が 8800円（20％オフ） 、「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」が 4950円（50％オフ） など、たいへんお買い得となっている。

また、「ドラゴンクエストI＆II」、「SILENT HILL f」などが対象となる第1弾のセールは1月7日までとなっているので、買い忘れのないようご注意を。

そのほか、「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7」が 1188円（80％オフ） 、「ルーンファクトリー４スペシャル」が 990円（75％オフ） 、「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかインフィニト・コンバーテ」が 1925円（75％オフ） など、高割引率のタイトルも。ぜひストアをチェックしてみてほしい。