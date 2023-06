スクウェア・エニックスは6月19日、PlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』について、召喚獣同士の激突を絵画で描いた「召喚獣合戦 勃発」広告の掲出を開始した。

超巨大絵画出現!「召喚獣合戦 勃発」広告ジャック

『FINAL FANTASY XVI』の物語における重要なテーマ「召喚獣合戦」を、本物の”絵画”として描きおこし、歴史に刻まれた戦いとして表現。その絵画を使用した広告ジャックが、渋谷・梅田のデジタルサイネージを皮切りに、各地で展開される予定だ。

【掲出期間・場所】

2023年6月19日〜6月25日 【渋谷】 田園都市線渋谷駅ビッグサイネージプレミアム

2023年6月19日〜6月25日 【梅田】 Umeda Arch Vision

2023年6月21日〜6月27日 【福岡】 プレミアムスクリーン TENJIN

※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

※広告をご覧になられる際は周囲のお客様へのご配慮をお願いします。

※画像はイメージです。

本物の絵画を描き制作した”召喚獣合戦の巨大壁画”

『FINAL FANTASY XVI』で巻き起こる召喚獣たちの熾烈な戦い「召喚獣合戦」をモチーフに、6種類の絵画を制作。絵画を用いた巨大デジタルサイネージ広告は、油彩らしい絵筆や絵の具の質感により、召喚獣を宿した”ドミナント”同士の闘いである「生々しさ」や、召喚獣同士のバトルアクションの開発過程で重要視した「身体性」を感じさせる仕上がりになっている。

クロス新宿ビジョンに壁画から始まる「召喚獣合戦3D」広告が出現

新宿アルタ前広場に位置するクロス新宿ビジョンにて、「召喚獣合戦3D」広告が2023年6月19日〜7月2日の期間で公開される。壁画に描かれているのは「イフリート VS タイタン」の絵画。巨大な壁画を突き破り、炎を纏った召喚獣イフリートが出現し、さまざまな召喚獣とのバトルを繰り広げてゆく。

【ゲーム情報】

タイトル:FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年6月22日

価格:

通常版:9900円(パッケージ・ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:©2020, 2022 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

“PlayStation logo”and “PS5”, are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment lnc.