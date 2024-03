スクウェア・エニックスは3月23日、2023年6月22日に発売したPlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』について、DLC第2弾「The Rising Tide《海の慟哭》」を2024年4月18日より配信開始すると発表した。あわせてDLC紹介トレーラーも公開している。DLCの価格は、2420円。

DLC第2弾「The Rising Tide《海の慟哭》」

あらすじ クライヴのもとに届いた差出人不明の手紙。

記されていたのは、水の召喚獣《リヴァイアサン》の名と、

そのドミナントを救ってほしいという言葉だった。 蒼穹広がる秘められし地、《ミシディア》――

クライヴたちはそこで、ある一族をめぐる悲劇と、

隠された歴史を知ることになる……。

新たなフィールド「ミシディア」

澄み渡る青空と、豊かな自然に囲まれた地域。生い茂る原生林には多くの魔物が生息しているほか、人が暮らす唯一の集落も存在する。

新たなステージ「時の祭壇」

《ミシディア》に古くから存在するという遺跡。今では《トンベリ族》や魔物たちの棲み処となっている。

新たなサブクエストの数々

《ミシディア》にある集落では、さまざまなサブクエストが受注できる。その中にはリスキーモブ級の強敵との戦いも……!?

クライヴの新たなる力 召喚獣「リヴァイアサン」

水の力を用いた遠隔攻撃を得意とする召喚獣。繰り出される激流は、あらゆる敵を飲み込む。

<製品概要>

DLC第2弾「The Rising Tide《海の慟哭》」

配信日:2024年4月18日

価格:2420円

公式サイト:https://sqex.to/mO0Ga

DLC第1弾「Echoes of the Fallen《空の残響》」

お得な「エキスパンションパス」も好評配信中

●DLC第1弾「Echoes of the Fallen《空の残響》」

配信日:配信中

価格:1210円

URL:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08030_00-ADDCONT000000200

●エキスパンションパス(DLC第1弾と第2弾がセットになったお得な製品)

配信日:配信中

価格:3080円

URL:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08030_00-0752967017163752

エキスパンションパスセット内容:

DLC第1弾「Echoes of the Fallen《空の残響》」(配信中)

DLC第2弾「The Rising Tide《海の慟哭》」(2024年4月18日発売)

※DLCをプレイするためには、ゲーム本編である『FINAL FANTASY XVI』が必要です。また、インターネット環境でゲームの最新バージョンを取得する必要があります。

※詳細は(https://sqex.to/mO0Ga)をご確認下さい。

【ゲーム情報】

タイトル:FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2023年6月22日)

価格:

通常版:9900円(パッケージ・ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

