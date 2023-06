スクウェア・エニックスは6月21日、動画コンテンツ「狩野英孝のクリティカノヒット」にて、2023年6月22日に発売するPlayStation 5向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』の実況動画を、2023年6月21日19時、6月23日21時、6月25日21時よりYouTubeにてプレミア配信すると発表した。

「狩野英孝のクリティカノヒット」はタレント狩野英孝さんがアルコ&ピース酒井健太さんやゲーム作家の岐部昌幸さんとともに、スクウェア・エニックスのゲームコンテンツを楽しく紹介&プレイするバラエティ×ゲーム番組。

今回は、『FINAL FANTASY XVI』の本編や、大迫力の召喚獣バトルに狩野英孝さんが挑戦。全3回に渡り、『FINAL FANTASY XVI』の魅力を全力でお届けするとのことなので、チェックしてみてはいかがだろうか。

第1回(2023年6月21日19時)

・配信URL:

https://youtu.be/e1daCY1VkcE

第2回(2023年6月23日21時)

・配信URL:

https://youtu.be/jMnIBLLLE-Y

第3回(2023年6月25日21時)

・配信URL:

https://youtu.be/_w6YvDGigm0

出演者

【ゲーム情報】

タイトル:FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年6月22日

価格:

通常版:9900円(パッケージ・ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:©2020, 2022 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

“PlayStation logo”and “PS5”, are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment lnc.