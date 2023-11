PS5の新CM「Feel It Now 感性に革新を」が公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月7日、PlayStation 5の新CM「Feel It Now 感性に革新を」を公開した。

本CMでは、『The Last of Us Part I』『ホグワーツ・レガシー』『FINAL FANTASY XVI』をはじめとする人気作品の世界が再現されており、PS5の没入感にあふれたゲームプレイが生み出す興奮や感動を紹介している。

そのほか、あわせて更新されたPlayStation Blogの記事では、このホリデーシーズンにおけるPS5の供給量が、発売以来過去最高の水準を確保していると発表。この機会に、PS5の世界に触れてみてはいかがだろうか。

・PS Blog

https://blog.ja.playstation.com/2023/11/07/20231107/

・新CM

https://www.youtube.com/watch?v=HtnXlCHEl7Q