アップル「Vision Pro」メガネユーザーは追加で4～8万円必要に？

メガネユーザーがアップルのヘッドセット「Apple Vision Pro」を利用する場合は、追加で4~8万円を支払う必要がありそうだ。米メディアBloombergのMark Gurman記者が6月7日にTwitterで伝えた。

同氏によると、Apple Vision Pro用のツァイス製インサートレンズはアップルがコストの一部を負担しないかぎり、少なくとも300~600ドル(4~8万円)かかると推測されるという。

Apple Vision Proはメガネと同時使用できない仕様のため、視力が悪い人はツァイス製インサートレンズの購入が必須だ。

つまり、約50万円という高額デバイスがさらに高くなることになる。

