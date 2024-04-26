篠原修司のアップルうわさ情報局 第2032回
iPadOS 18で搭載
アップル、ついにiPadに計算機アプリをリリース？
2024年04月26日 20時00分更新
アップルがついにiPadにデフォルトの計算機アプリをリリースする予定だという。米メディアMacRumorsが4月23日に報じた。
同紙は関係者からの話として、iPadOS 18と互換性のあるすべてのiPadモデルに標準で計算機アプリが含まれることになると伝えている。
この計算機アプリは6月10日に開催予定のWWDCで発表される予定だ。
事実であれば、14年以上もiPadに計算機アプリがなかった理由は何なのだろうか？ むしろそちらの方が気になるのだが……。
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