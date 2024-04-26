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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2032回

iPadOS 18で搭載

アップル、ついにiPadに計算機アプリをリリース？

2024年04月26日 20時00分更新

文● 篠原修司

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　アップルがついにiPadにデフォルトの計算機アプリをリリースする予定だという。米メディアMacRumorsが4月23日に報じた。

　同紙は関係者からの話として、iPadOS 18と互換性のあるすべてのiPadモデルに標準で計算機アプリが含まれることになると伝えている。

　この計算機アプリは6月10日に開催予定のWWDCで発表される予定だ。

　事実であれば、14年以上もiPadに計算機アプリがなかった理由は何なのだろうか？　むしろそちらの方が気になるのだが……。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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