アップル「iPhone 16」リアカメラのデザイン変更か

アップルが2024年に発売するとうわさの「iPhone 16」は、リアカメラのデザインが変更されるという。アップル系リーカーのUnknownz21氏がTwitterで5月23日にリークした。

同氏によると、iPhone 16のカメラレンズの配置はiPhone 12のような縦並びになるという。

ただし、現在はiPhone 12のデザインでテストをしているだけであり、同じ配列の別デザインも存在するため、最終的にiPhone 12のデザインに戻るかどうかは分からないそうだ。

The base model iPhone 16 will have a vertical camera layout, as opposed to diagonal on iPhone 15. This will make the device instantly recognizable as the latest model.



Currently, an iPhone 12-style design is in testing, though there is another design as well, same layout.