篠原修司のアップルうわさ情報局 第2031回
Bloomberg報道
アップル、5月7日に新型「iPad Pro」「iPad Air」発表か
2024年04月25日 20時00分更新
アップルは4月24日、5月7日（日本時間）にスペシャルイベントを開催すると発表した。このイベントで新型iPad Proと新型iPad Airが発表される可能性が高いとみられている。
理由としてはイベントページに掲載されているApple Pencilのアニメーションが挙げられている。Apple Pencilでものを書く＝iPadというわけだ。
ほかにも米メディアBloombergのMark Gurman記者が4月7日に「5月第2週に新型iPad ProとiPad Airが発表される」と伝えており、その理由にアップルの小売店がその週の後半に新製品のマーケティング資料を受け取る準備をしていることを挙げている。
5月第2週、つまり5月7日に発表されるということだ。
発表される製品は、M3チップを搭載した2サイズの新型iPad Pro、M2チップを搭載し、12.9インチの大型モデルを追加した新型iPad Air、デザインをアップデートしたMagic Keyboard、新たなジェスチャー機能を採用した新型Apple Pencilが予想されている。
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