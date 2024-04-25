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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2031回

Bloomberg報道

アップル、5月7日に新型「iPad Pro」「iPad Air」発表か

2024年04月25日 20時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルは4月24日、5月7日（日本時間）にスペシャルイベントを開催すると発表した。このイベントで新型iPad Proと新型iPad Airが発表される可能性が高いとみられている。

　理由としてはイベントページに掲載されているApple Pencilのアニメーションが挙げられている。Apple Pencilでものを書く＝iPadというわけだ。

　ほかにも米メディアBloombergのMark Gurman記者が4月7日に「5月第2週に新型iPad ProとiPad Airが発表される」と伝えており、その理由にアップルの小売店がその週の後半に新製品のマーケティング資料を受け取る準備をしていることを挙げている。

　5月第2週、つまり5月7日に発表されるということだ。

　発表される製品は、M3チップを搭載した2サイズの新型iPad Pro、M2チップを搭載し、12.9インチの大型モデルを追加した新型iPad Air、デザインをアップデートしたMagic Keyboard、新たなジェスチャー機能を採用した新型Apple Pencilが予想されている。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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