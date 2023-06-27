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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1148回

おなじみクオ氏の予測：

アップル「iPhone 16」Wi-Fi 7対応か

2023年06月27日 17時00分更新

文● 篠原修司

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　アップルが開発中とうわさのiPhone 16シリーズは、Wi-Fi 7に対応する。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が6月19日にTwitterで伝えた。

　同氏によると同じローカルネットワーク内のアップル製ハードウェアの連携を高めるため、iPhone 16シリーズからはWi-Fi 7にアップグレードされる可能性が高いという。

　Wi-Fi 7は理論上は46Gbpsの最大通信速度を誇る通信規格。Wi-Fi 6の2倍となる320MHzの帯域幅が利用可能で、遅延も少ないとされている。

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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