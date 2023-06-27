篠原修司のアップルうわさ情報局 第1148回
おなじみクオ氏の予測：
アップル「iPhone 16」Wi-Fi 7対応か
2023年06月27日 17時00分更新
アップルが開発中とうわさのiPhone 16シリーズは、Wi-Fi 7に対応する。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が6月19日にTwitterで伝えた。
同氏によると同じローカルネットワーク内のアップル製ハードウェアの連携を高めるため、iPhone 16シリーズからはWi-Fi 7にアップグレードされる可能性が高いという。
Wi-Fi 7は理論上は46Gbpsの最大通信速度を誇る通信規格。Wi-Fi 6の2倍となる320MHzの帯域幅が利用可能で、遅延も少ないとされている。
Apple將積極升級硬體產品規格以建構更有競爭力的Vision Pro生態— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 19, 2023
1. Vision Pro的成功關鍵之一在於生態，當中包括能否與其他Apple硬體產品整合，而與此相關的主要硬體規格為Wi-Fi與UWB。
2. iPhone 15採用的UWB將規格升級，生產製程由16nm升級到更先進的7nm，有利近距離互動的效能提升或降低耗電。…
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