ブルアカのつぶやきが明らかに増加

国内のエンターテインメントに関連する全ツイートデータから、せきゅラボが注目する流行ワードをランキング形式で紹介します。今回は2023年2月1日~7日までのツイートデータをもとに、「ゲーム」に関連する注目ワードを大公開!

せきゅラボ注目の「ゲーム」関連ワード 2/1~7 ワード ツイート数 1 原神 108万45 2 ポケットモンスター 24万3020 3 ブルーアーカイブ -Blue Archive- 17万9827 4 Apex Legends 15万7054 5 ウマ娘 プリティーダービー 15万1690 6 Fate/Grand Order 14万9897 7 Hogwarts Legacy 9万8608 8 あんさんぶるスターズ! 9万2759 9 Minecraft 8万499 10 ファイナルファンタジーXIV 7万8661

1位は「原神」。ゲームに関する話題やファンアートなどが多数投稿されています。なかでも公式が配布した、人気キャラクター・アルハイゼンが描かれた2023年2月のカレンダー画像投稿が、1.2万RTと大きく拡散されているようです。

2位は「ポケットモンスター」。『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』のプレイ動画が多数投稿されているほか、2月1日にアニメ『ポケットモンスター』の歴代OP&ED全79曲入ったCD「ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023」が発売となり話題となっています。

3位は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」。2月4日にリリース2周年を迎え、記念イベントが多数開催されているほか、お祝いのファンアートなどが増加しているようです。また、アトレ秋葉原で「ブルーアーカイブ POP UP SHOP in アトレ秋葉原」の開催や、カラオケパセラ秋葉原でコラボメニュー販売開始など、コラボイベントも続いています。

4位「Apex Legends」。2月1日に公式が『Apex Legends Mobile』のサービスを5月に終了すると発表。当該ツイートは1.9万RTと拡散され、サービス開始からわずか約1年での終了となっただけに、“本当に残念”という声も上がっているようです。

この度、「Apex Legends Mobile」は、誠に勝手ながら2023年5月2日午前8時(日本時間)をもちまして、サービスを終了させていただくことになりました。日頃ご愛顧いただいておりますお客様には突然のお知らせとなりましたことを、運営及び開発チーム一同、深くお詫び申し上げます。 — Apex Legends Mobile Japan (@apexmobile_jp) January 31, 2023

5位は「ウマ娘 プリティーダービー」。2月1日、「川崎記念」が開催。それを記念して公式がプレゼントを配布。ほか、1月29日に千秋楽を迎えた舞台版に対し、ファンが感想やイラストを盛んに投稿しています。