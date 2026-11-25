アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「金麦 350ml×48本＋マ・マー スパゲティ3袋付き」が

Amazonタイムセールに登場！

「金麦 350ml×48本＋マ・マー スパゲティ3袋付き」は、サントリーの「金麦 350ml×48本」に、日清製粉ウェルナ「マ・マー スパゲティ 1.6mm 300g×3袋」が付いた限定セットです。

現在開催中のAmazonタイムセールに登場しており、販売価格は7,598円で、1本あたり約158円です。

なお、金麦は2026年10月から品目を発泡酒からビールに変更しています。今回の商品は切り替え前の発泡酒規格の製品で、在庫限りで販売終了となります。

「金麦」の特徴

Amazon商品ページより

サントリーの「金麦」は、麦のうまみと澄んだ後味のバランスにこだわった発泡酒です。二条大麦麦芽の中から厳選した「旨味麦芽」を主に使用し、天然水で仕込んでいます。

香り豊かなアロマホップと程よい苦味のビターホップを2段階に分けて投入。麦を思わせる香味と、食事に合わせやすい味わいに仕上げています。アルコール度数は5％です。

今回のセットには、日清製粉ウェルナ「マ・マー スパゲティ 1.6mm 300g×3袋」が景品として付属します。

まとめ：金麦48本にパスタ3袋のおまけ付き！

金麦48本に、マ・マーのスパゲティが3袋付いており、発泡酒とパスタをまとめてストックできるおトクな内容です。

こちらは切替前の金麦で、在庫限りで販売終了となります。現在開催中のAmazonタイムセールで「金麦 350ml×48本＋マ・マー スパゲティ3袋付き」をチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。