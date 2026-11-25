ケンタッキーフライドチキンは「チキンクリームポットパイ」（490円）を本日11月25日から数量限定で発売します。
「チキンクリームポットパイ」今年も！
1996年の発売の冬の定番「チキンクリームポットパイ」が、今年も登場します。
「チキンクリームポットパイ」は、チキンと彩り豊かな野菜を使った具だくさんのクリームシチューに、24層に重ねたパイ生地を乗せ、店内のオーブンで焼き上げた一品です。
クリームシチューには、チキン専門店がお届けする柔らかなチキンと、北海道産じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎをふんだんに使って彩り豊かに仕上げたとしています。
単品のほか、セットも登場します。
「チキンクリームポットパイ」…490円
「チキンクリームポットパイセット」…950円
〔チキンクリームポットパイ、ポテト(S)、ドリンク(M)〕
「チキンクリームポットパイよくばりセット」…1250円
〔チキンクリームポットパイ、オリジナルチキン1ピース、ポテト(S)、ドリンク(M)〕
2021年にパイ生地をリニューアル
発売当初はクッキータイプの生地が使用されていましたが、「もっとパイらしい食感を楽しみたい」という声に応え、2021年から現在のサクサクとしたパイ生地へと生まれ変わっています。
知ってた？ 実は食べ方いろいろ
定番商品の「チキンクリームポットパイ」ですが、実は食べ方いろいろ。 公式リリースによると、サクサクのパイ生地をそのまま味わったり、少しずつ崩して温かいクリームシチューと楽しんだり、ポテトをクリームシチューにディップするなんていう食べ方が紹介されています。
ポテトをディップ、おいしそうですね！
チキンをディップするのもいいかも
ケンタのオリジナルチキンをシチューにつけて食べてみてもおいしいかも？ 冬の楽しみ、クリームポッドパイ、今年も楽しみです！
（※文中の価格はすべて税込）
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