アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第273回
松屋の冷凍うなぎが5000円引き！ ふわとろ食感の蒲焼12食セットがお買い得
2026年11月25日 21時00分更新
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「松屋ベストセレクト ふわぁとろ うなぎ蒲焼12食セット」が
Amazonタイムセールに登場！
松屋ベストセレクトの「ふわぁとろ うなぎ蒲焼12食セット」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
過去価格1万1,680円のところ、43％オフの6,680円で販売中です。1食あたり約557円で、12食分のうなぎ蒲焼をまとめて購入できます。
「ふわぁとろ うなぎ蒲焼」の特徴
Amazon商品ページより
「松屋ベストセレクト ふわぁとろ うなぎ蒲焼」は、松屋が手がける「すし松」が厳選したうなぎ蒲焼のセットです。1カット80gずつ個包装されており、全部で12枚入り。食べたい分だけ取り出して調理できるため、冷凍庫にストックしておくのにも便利です。
調理方法は湯せんで温めるだけ。うな丼にしたり、毎日の食卓の一品にしたりと、手軽に活用できます。
冷凍食品のため、マイナス18度以下で保存する必要があります。原産地は中国です。
まとめ：うなぎを12食分まとめてストック！
うなぎ蒲焼を1食ずつ使える個包装で、湯せんするだけで調理できる今回のセット。自宅で手軽にうな丼を楽しみたいときや、食卓にもう一品加えたいときにも活用できます。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、43％オフの6,680円で販売中です。「松屋ベストセレクト ふわぁとろ うなぎ蒲焼12食セット」を、この機会にまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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