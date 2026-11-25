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「松屋ベストセレクト ふわぁとろ うなぎ蒲焼12食セット」が

Amazonタイムセールに登場！

松屋ベストセレクトの「ふわぁとろ うなぎ蒲焼12食セット」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格1万1,680円のところ、43％オフの6,680円で販売中です。1食あたり約557円で、12食分のうなぎ蒲焼をまとめて購入できます。

「ふわぁとろ うなぎ蒲焼」の特徴

Amazon商品ページより

「松屋ベストセレクト ふわぁとろ うなぎ蒲焼」は、松屋が手がける「すし松」が厳選したうなぎ蒲焼のセットです。1カット80gずつ個包装されており、全部で12枚入り。食べたい分だけ取り出して調理できるため、冷凍庫にストックしておくのにも便利です。

調理方法は湯せんで温めるだけ。うな丼にしたり、毎日の食卓の一品にしたりと、手軽に活用できます。

冷凍食品のため、マイナス18度以下で保存する必要があります。原産地は中国です。

まとめ：うなぎを12食分まとめてストック！

うなぎ蒲焼を1食ずつ使える個包装で、湯せんするだけで調理できる今回のセット。自宅で手軽にうな丼を楽しみたいときや、食卓にもう一品加えたいときにも活用できます。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、43％オフの6,680円で販売中です。「松屋ベストセレクト ふわぁとろ うなぎ蒲焼12食セット」を、この機会にまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。