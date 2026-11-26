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「カップヌードル ビッグ シーフード 105g×12個」がAmazonでセール販売中！

しっかり食べたい日の昼食や夜食に便利なビッグサイズのカップ麺「カップヌードル ビッグ シーフード 105g×12個」がAmazonでセールに登場しています。

参考価格3,862円のところ、16％オフの3,245円で販売中です。1個あたり約270円で、12個まとめてストックできます。

「カップヌードル ビッグ シーフード」の特徴

Amazon商品ページより

日清食品の「カップヌードル ビッグ シーフード」は、おなじみのカップヌードル シーフードのビッグサイズです。

スープの味わいを引き立てる、つるみのあるしなやかな麺に、ポークと魚介のコクを合わせたスープが特徴。具材にはイカ、大ぶりのカニ風味カマボコ、たまご、キャベツ、ネギを使用しています。

食べ応えのあるビッグサイズで、必要なお湯の目安量は410mlです。

まとめ：ビッグサイズのシーフードを12個まとめ買い！

しっかり食べたいときに便利な「カップヌードル ビッグ シーフード」。12個セットなら、自宅での昼食や夜食用にまとめてストックしておけます。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、「カップヌードル ビッグ シーフード 105g×12個」をまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。