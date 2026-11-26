アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第274回
お腹がすいたらビッグなシーフード！「カップヌードル ビッグ」12個がAmazonでセール中
2026年11月26日 07時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「カップヌードル ビッグ シーフード 105g×12個」がAmazonでセール販売中！
しっかり食べたい日の昼食や夜食に便利なビッグサイズのカップ麺「カップヌードル ビッグ シーフード 105g×12個」がAmazonでセールに登場しています。
参考価格3,862円のところ、16％オフの3,245円で販売中です。1個あたり約270円で、12個まとめてストックできます。
「カップヌードル ビッグ シーフード」の特徴
Amazon商品ページより
日清食品の「カップヌードル ビッグ シーフード」は、おなじみのカップヌードル シーフードのビッグサイズです。
スープの味わいを引き立てる、つるみのあるしなやかな麺に、ポークと魚介のコクを合わせたスープが特徴。具材にはイカ、大ぶりのカニ風味カマボコ、たまご、キャベツ、ネギを使用しています。
食べ応えのあるビッグサイズで、必要なお湯の目安量は410mlです。
まとめ：ビッグサイズのシーフードを12個まとめ買い！
しっかり食べたいときに便利な「カップヌードル ビッグ シーフード」。12個セットなら、自宅での昼食や夜食用にまとめてストックしておけます。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、「カップヌードル ビッグ シーフード 105g×12個」をまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第273回
グルメ松屋の冷凍うなぎが5000円引き！ ふわとろ食感の蒲焼12食セットがお買い得
-
第272回
グルメ1個あたり約129円で大盛りそば！ 「日清デカうま」12個がAmazonでセール中
-
第271回
グルメあとのせ天ぷらのサクサク感が魅力の「どん兵衛 天ぷらそば（西）」12個がセール中
-
第270回
グルメ甘くないコーヒーを常備したい人に朗報！ 「ボス ホームカフェ 無糖」が32％オフ
-
第269回
グルメ普通のどん兵衛じゃ物足りない？ 辛いもの好き注目の「辛どん兵衛」が24％オフ
-
第268回
グルメ背脂の甘みと唐辛子の辛みが決め手の「凄麺京都」が34％オフ
-
第267回
グルメ夜食にもうれしい大盛り麺90g！「デカうま わかめそば」12個セットが31％オフ
-
第266回
グルメ牛めし・豚めし・カレーが全部そろう！ 松屋の冷凍セット30食が54％オフ
-
第262回
グルメ大盛りじゃ物足りない人へ！「日清焼そばU.F.O. 爆盛バーレル」6個がAmazonでセール中
-
第261回
グルメあの小えび天ぷらをいつでも食べたい！「緑のたぬき」12個が1132円オフ
- この連載の一覧へ