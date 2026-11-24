サラダバー＆ハンバーグレストラン「ステーキのあさくま」は11月28日・29日に「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。
この2日間、サーロイン、テンダーロイン、ランプの3種類をお値段そのまま50％増量！
あさくまの「肉の日」はステーキ3種類が50％増量！
毎月最終土・日に開催している「肉の日 お客様感謝デー」が今月も。
期間中、ランチタイムからディナータイムまで、対象のステーキを通常サイズから50％増量して同じ価格で提供します。
先月に続き、今回もサーロイン、テンダーロイン、ランプの3種類が対象。
サーロインは脂の甘みと濃厚な旨み、テンダーロインはきめ細やかな肉質とやわらかさ、ランプはあっさりとした味わいと濃厚な旨みが特徴です。
■通常店舗はサラダバー付き！
通常店舗では、肉の日メニューにサラダバーが付いています。サラダバーにはサラダやライスのほか、コーンスープ、牛すじカレー、デザートバーも含まれます。
対象となるステーキの価格と増量後のサイズは以下の通りです。
・サーロインステーキ（サラダバー付）
100g → 150g：2970円
200g → 300g：4345円
300g → 450g：5335円
・テンダーロインステーキ（サラダバー付）
100g → 150g：3520円
200g → 300g：5445円
300g → 450g：6985円
・ランプステーキ（サラダバー付）
100g → 150g：2420円
200g → 300g：3520円
300g → 450g：4345円
■14店舗ではサラダバーを別料金で提供
14店舗では、肉の日メニューにサラダバーが付きません。サラダバーを利用する場合は、メインメニューと一緒に「サラダバーセット」を別途注文する必要があります。
セット価格は＋770円で、サラダ、ライス、カレー、コーンスープ、デザートが含まれます。
・サーロインステーキ
100g → 150g：2200円
200g → 300g：3575円
300g → 450g：4565円
・テンダーロインステーキ
100g → 150g：2750円
200g → 300g：4675円
300g → 450g：6215円
・ランプステーキ
100g → 150g：1650円
200g → 300g：2750円
300g → 450g：3575円
【サラダバー別店舗（14店舗）】一宮浅野店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、浜松本郷店、浜松インター店、浜松船越店、磐田店、袋井店、藤枝店、宮竹店、長後店、越谷店、牛久店
なお、西梅田ハービスプラザ店、鶴見店、中部国際空港店はメニュー内容や価格が異なります。鶴見店にはサラダバーがありません。
■肉の日 お客様感謝デー 開催情報
開催日：11月28日・29日
対象店舗：ステーキのあさくまの実施店舗
対象メニュー：サーロインステーキ、テンダーロインステーキ、ランプステーキ
内容：通常価格のままステーキを50％増量
提供時間：ランチタイム～ディナータイム
※サラダバー別店舗ではサラダバーセット770円を別途注文
注意事項：商品は割引対象外。品切れの場合あり。店舗によって内容や日程が異なる場合あり
実施店舗は、愛知県、三重県、岐阜県、岡山県、静岡県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、大阪府、京都府の各店舗です。西梅田ハービスプラザ店、鶴見店、中部国際空港店は専用メニューを確認してください。
いつもの価格でボリュームアップ
普段はお値段が気になって大きなサイズを選ばない人も、無料で50％増量なら楽しめますね！
開催は11月28日・29日の2日間限定。店舗ごとにメニューやサラダバーの条件が異なるため、利用前に確認しておきましょう。
・開始日：2026年11月28日
・終了日：2026年11月29日
※価格は税込み表記です。
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