宅配ピザチェーン「ピザハット」は11月24日～27日の4日間限定で、公式アプリ会員を対象に、「ピザハット・マルゲリータ」Mサイズを持ち帰り600円、「フレンズ４」Mサイズを900円で販売します。
マルゲリータ600円、4種の味が楽しめるピザも900円に
今回のセールは「ピザハット ブラックフライデーセール」として開催。
定番の「ピザハット・マルゲリータ」と、4つの味を一度に楽しめる「フレンズ４」が特別価格になります。
どちらもMサイズ・ハンドトス生地限定で、公式アプリから注文し、持ち帰る場合に限り利用できます。
さらに、対象の2商品にはモッツァレラチーズを通常380円から200円で追加できるほか、期間中に1回の注文で2500円以上購入すると、全国の店舗で使える10スライス（ポイント）をプレゼントします。
■マルゲリータが持ち帰り600円！ 通常価格から1260円お得
「ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ）」は、通常価格1860円のところ、セール期間中は600円で販売します。1260円お得になる特別価格です。
対象は公式アプリからの注文・持ち帰り限定で、Mサイズ・ハンドトス生地に限ります。販売店舗は一部店舗のため、実施店舗は公式アプリで確認してください。
■4つの味が楽しめる「フレンズ４」は900円
4つの味を一度に楽しめる「フレンズ４（Mサイズ）」も対象です。通常価格2330円から1430円引きとなる900円で販売します。
こちらも公式アプリからの注文・持ち帰り限定で、Mサイズ・ハンドトス生地が対象です。販売店舗は一部店舗となります。
■モッツァレラチーズの追加トッピングが200円
対象の「ピザハット・マルゲリータ」「フレンズ４」には、モッツァレラチーズを特別価格200円で追加できます。通常価格380円から180円お得になります。
特別価格の対象はモッツァレラチーズの追加1回分です。モッツァレラチーズ以外のトッピングや、2回目以降の追加には通常料金がかかります。注文は公式アプリ限定です。
■2500円以上の注文で10スライスをプレゼント
セール期間中、公式アプリから1回の注文で2500円以上購入すると、ピザハットのポイント「スライス」を10スライスプレゼントします。対象店舗は全国のピザハット店舗です。
ポイントの付与には、会員向けポイントプログラム「HUT REWARDS（ハットリワード）」への登録が必要です。今回付与される10スライスは、12月31日まで利用できます。
■ピザハット ブラックフライデーセール情報
開催期間：11月24日～27日
対象者：公式アプリ会員
対象商品：
ピザハット・マルゲリータ 通常1860円 → 600円（1260円おトク）
フレンズ４ 通常2330円 → 900円（1430円おトク）
モッツァレラチーズ追加 通常380円 → 200円（180円おトク）
※対象ピザへの追加1回分のみ
対象サイズ・生地：Mサイズ・ハンドトス生地
注文方法：公式アプリからの注文
利用条件：持ち帰り限定
販売店舗：一部店舗（実施店舗は公式アプリで確認）
ポイント特典：1回の注文で2500円以上購入すると10スライスを付与（スライス使用期限：12月31日）
4日間限定の特別価格、これは利用したい！
マルゲリータが600円、4つの味を楽しめる「フレンズ４」も900円と、どちらも手に取りやすい価格に！
注文条件や対象店舗を確認したうえで、11月27日までのブラックフライデーセールを活用してみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年11月24日
・終了日：2026年11月27日
※価格は税込み表記です。
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