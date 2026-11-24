マクドナルドは11月24日14時から、PLAZAと初めてコラボレーションした「マクドナルドの福袋2027」の事前抽選販売の応募受付を公式アプリで開始しています。

ポテト型クッションに変身するブランケットなど、オリジナルグッズ4点と最大4260円相当の商品無料券がセットになった福袋です。販売価格は4200円。

マクドナルド×PLAZA初コラボ！

ポテト型クッションや実用的なミニボックスが福袋に登場

「マクドナルドの福袋2027」は、PLAZAとの初コラボレーションによるオリジナルアイテム4点と、マクドナルドの商品無料券をセットにした福袋です。

今回の目玉は、ブランケットを収納するとマックフライポテト型のクッションに変身する「ポテトクッションブランケット」です。

そのほか、マクドナルドの人気商品をモチーフにした「折りたたみミニボックス」や、ポテトのパッケージをイメージした小物入れなど、かわいらしさと実用性を兼ね備えたアイテムをそろえています。

商品無料券は、ビッグマックなどの人気メニューと交換可能で、店頭販売価格で最大合計4260円相当。さらに、1万名に特別デザインの「金色のマックカード500円分」が当たるチャンスもあります。

ブランケットがポテト型クッションに変身！

注目のオリジナルグッズ4点を紹介

・ポテトクッションブランケット

ブランケットを収納すると、マックフライポテト型のクッションに変身する2WAY仕様。マクドナルドファミリーのキャラクターをデザインしています。

・折りたたみミニボックス

マックフライポテトやビッグマックのイラスト、ゴールデンアーチ型の穴あきデザインをあしらったアイテムです。全3色のうち、いずれか1つが入ります。

・スマホスタンド

マクドナルドのゴールデンアーチをモチーフにしたスマホスタンドです。

・小物入れ

マックフライポテトのパッケージをモチーフにした小物入れです。

7777ポイントで当選確約券も！ 応募方法をチェック

今回の福袋では、マクドナルドのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」を活用した新しい仕組みも登場します。

7777ポイントと交換できる「当選確約券」は、先着7777名限定。通常の抽選とは別に、福袋の当選が確約される仕組みです。

また、Myマクドナルド リワードから応募すると、通常1口の応募が2口に増えます。なお、当選確約券だけでは福袋を購入できず、別途、販売期間中に指定店舗で購入する必要があります。

■マクドナルドの福袋2027

応募期間：11月24日14時～12月9日23時59分

応募方法：マクドナルド公式アプリから事前抽選販売に応募

販売期間：2027年1月1日8時～1月9日各店営業終了まで

※24時間営業店舗は翌4時59分まで

販売場所：マクドナルド店舗

販売価格：4200円

セット内容：オリジナルグッズ4点、商品無料券（最大合計4260円相当）

※金色のマックカード500円分を抽選で1万名にプレゼント

当選確約券：7777ポイントと交換、先着7777名限定

※当選確約券のみでは福袋を購入できません。別途、販売期間中に指定店舗での購入が必要です。また、在庫状況によって店頭販売を行う可能性があります。

ポテト好きにはたまらない！

新年の福袋はグッズにも注目

今年はPLAZAとの初コラボ。ポテト型クッションに変身するブランケットは、見た目のインパクト抜群です！

もちろん商品無料券も。さらに、金色のマックカードが当たるチャンスもあり、新年の楽しみが詰まっていますね。応募期間は12月9日まで。気になる人は、早めに公式アプリから応募しましょう！

・開始日：2026年11月24日

・終了日：2026年12月9日

※価格は税込み表記です。