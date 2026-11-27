株式会社角川アスキー総合研究所は12月15日（火）、名古屋・栄にて、東海エリアのスタートアップイベント「TechGALA Japan 2026」の公式サイドイベント「Challenge Match in NAGOYA powered by ASCII STARTUP」を開催する。会期初日の夕方から夜にかけて実施し、参加費は無料。現在、参加申し込みを受け付け中だ。

本イベントは、東海を代表するテーマオーナーに対し、スタートアップ・企業が1対1で事業共創を提案できる少数限定のマッチングプログラムだ。テーマオーナーは、セイノーホールディングス株式会社と名鉄バス株式会社の2社。各社最大3社の事前審査制となっており、作戦会議・対話・再提案を含む計2ラウンド制のプログラムを通じて担当者とじっくり向き合えるほか、角川アスキー総合研究所が伴走者として提案のブラッシュアップから取り組み後の発信までをサポートする。応募締め切りは12月7日（月）。