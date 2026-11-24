株式会社Listerは11月19日、防衛装備品の開発や生産、維持整備に関わる企業と各社の提供製品・サービスをまとめた「戦略17分野『防衛』関連企業データベース」の正式提供を開始したと発表した。特設サイトでは、防衛産業の需要構造を可視化した「需要波及マップ」も公開している。

日本政府が2026年7月に公表した「日本成長戦略」では、防衛産業が官民投資を進める戦略17分野の一つに位置づけられ、小型無人航空機や艦艇、民生と防衛の双方で活用するデュアルユース技術の基盤強化が打ち出されている。防衛装備品の生産や運用には、完成品メーカーだけでなく、工作機械や生産治具、精密加工、素材、試験・検査、修理・改修など幅広い製造業の製品や技術が不可欠だ。しかし、一般の製造業とも共通するこれらの工程や技術が防衛産業のどの領域と結びついているかを把握し、関連企業を探索するには手間がかかっていた。

同データベースは、防衛産業に関わる需要を独自の33分類に整理し、装備品から構成部品、製造設備、加工工程、維持整備までのつながりを体系化したものだ。データはExcel形式で有償提供され、企業名や所在地、防衛関連の製品・サービス、対応する需要分類、需要波及上の階層（Tier）などを収録している。防衛向けの事業実績が公開されている企業と、防衛分野にも応用できる技術や設備を持つ一般製造業を区別して整理しているため、地域や工程で絞り込みながら、新規参入や開発パートナーの候補を探索できる。

株式会社Listerは、製造業領域に特化した産業データベースを開発・提供しており、企業の製品や技術と需要の関係を整理して経営企画や新規事業、営業企画などの業務を支援している。今回のデータベースおよび需要波及マップも、政府・公的機関の公開資料や各社の公式サイト、製品資料などをもとに同社が独自に調査・整理したものだ。