生活者の脱炭素行動を国の認証クレジットに交換できるアプリβ版がリリース。個人の環境活動を価値化
日本GXグループ株式会社（JGX）は10月27日、電源開発株式会社（Jパワー）と共同で、生活者の脱炭素行動を促すアプリ「C：マイカーボンクレジット獲得アプリ」のβ版をリリースしたと発表した。両社は2026年2月にJパワーがJGXへ出資したことを機に連携を開始。個人の環境行動を価値に変える仕組みづくりに向けて、共同開発を進めてきた。
脱炭素施策は、生活者側の参加メリットが乏しく、効果も見えにくいものだ。また、CO2削減量を取引するカーボンクレジットも、企業間での活用が中心だった。そうした課題に対して本アプリは、企業や自治体の環境施策を「クエスト」として生活者に提供し、ゲーム感覚で参加できる仕組みでアプローチする。
利用者は環境学習や購買などのクエストを達成すると、アプリ内のポイントを獲得できる。貯まったポイントは、エシカル商品への交換に加え、自身のCO2排出量を相殺して地域の森林保全などを支援できる「J-クレジット」との交換に利用可能だ。J-クレジットとは、省エネや森林保全によるCO2削減量を国が認証する制度だ。クエストの達成判定には、AIによる写真判定や位置情報などの技術を活用。施策を出す企業や自治体も、参加状況や成果をデータで確認できるという。
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