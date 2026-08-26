毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第200回
『ロックマン クラシックス コレクション』などコレクションタイトルをお安くゲットするチャンス！
75％オフで『JUDGE EYES：死神の遺言Remastered』が745円！めっちゃお買い得なソフトをピックアップ【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（8月26日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
俳優・アーティストの木村拓哉さんと龍が如くスタジオがタッグを組んだ本格リーガルサスペンスアクションのリマスター版！
・タイトル：『JUDGE EYES：死神の遺言Remastered』
・割引率：75％
・価格：745円（2026年8月28日まで）
・メーカー：セガ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2058180/JUDGE_EYESRemastered/
© SEGA. SEGA, the SEGA logo and Judgment are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
ロボットシミュレーションRPG「フロントミッション」シリーズのリマスター版！ 2作目や3作目もセール中
・タイトル：『フロントミッション 1st リメイク（FRONT MISSION 1st: Remake）』
・割引率：80％
・価格：780円（2026年9月4日まで）
・メーカー：Forever Entertainment
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2399730/FRONT_MISSION_1st_Remake/
© 1995, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Forever Entertainment S.A.
リリースとともに評価も高く大人気！ 釣りとFPSが融合した新感覚の釣りシミュレーション
・タイトル：How to Fish
・割引率：38％
・価格：545円（2026年8月28日まで）
・メーカー：Dazed Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/4001890/How_to_Fish/
© Dazed Games
10周年を迎えた非対称マルチプレイゲーム！ 追加コンテンツなどもセール対象に
・タイトル：デッドバイデイライト
・割引率：60％
・価格：792円（2026年8月31日まで）
・メーカー：Behaviour Interactive
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2026 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
最新作も発表され俄然注目が集まる！ お買い得に「ロックマン」シリーズを振り返ってよう
・タイトル：ロックマン クラシックス コレクション
・割引率：67％
・価格：491円（2026年9月8日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/363440/_/
©CAPCOM CO., LTD. 2015 ALL RIGHTS RESERVED.
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